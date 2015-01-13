«Укрзалізниця» за рік перевезла майже 100 інвалідів у швидкісних поїздах «Інтерсіті+»

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниці»).

Зокрема, у харківському напрямку «Укрзалізниця» перевезла 28 осіб даної категорії, у дніпропетровському - 7, у донецькому - 21, у запорізькому - 12, у львівському - 18, в трускавецькому - 3, у тернопільському та одеському - по одному.

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У прес-службі нагадали, що рухомий склад поїздів категорій «Інтерсіті» та «Інтерсіті+» повністю адаптований до потреб людей з обмеженими фізичними можливостями. Зокрема, у кожному з поїздів є вагони, обладнані спеціальними посадочними місцями із фіксуючими ременями безпеки, відкидним пандусом для безпечної посадки/висадки із вагона, а також спеціальними туалетними кімнатами.

«Стюарди поїздів «Інтерсіті» та «Інтерсіті+» пройшли професійну підготовку у фахівців Національної асамблеї інвалідів України», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, від моменту впровадження швидкісного залізничного руху в Україні у травні 2012 року швидкісними електропоїздами категорії «Інтерсіті+» скористалися близько 4 млн пасажирів.

«Укрзалізниця» у січні-жовтні 2014 року перевезла 1554 пасажирів з обмеженими фізичними можливостями у спеціалізованих вагонах для інвалідів.

Залізничним транспортом відповідно до законодавства України здійснюється перевезення 25 пільгових категорій громадян у повному обсязі.

Довідка УНІАН. Від травня 2012 року в Україні зі швидкістю до 160 км/год почали курсувати швидкісні міжрегіональні електропоїзди виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem, зв'язавши Київ із Харковом та Львовом. Потім географія курсування поїздів Hyundai була розширена.

У 2014 році «Укрзалізниця» придбала у Крюківського вагонзаводу два швидкісні електропоїзди ЭКр1 (клас «Інтерсіті+»), які зв'язали Київ з Одесою і Львовом.

Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЖСК), яке оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem, двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda і двома електропоїздами ЭКр1 «Тарпан» та поїздом з локомотивною тягою «Україна-2» виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.