У Києві на весь день перекрили Дарницький міст через зйомки кліпу
13:44, 27 жовтня 2018Транспорт/Зв'язок
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Рух на мосту перекрито до вечора.
У Києві перекрили проїзд через Дарницький міст / фото bestbridge.net
У суботу, 27 жовтня, в Києві перекрили проїзд через Дарницький міст.
Про це в Facebook повідомляють "Вартові еспресо". Відомо, що рух перекрили через зйомки кліпу.
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"Якщо в суботу вранці ви планували переїхати Дніпро через Дарницький міст, відкоригуйте свій маршрут, щоб не було неприємних сюрпризів. Міст перекрито у напрямку лівого берега. Як з'ясувалося - на мосту працює знімальна група, за попередньою інформацією, знімають кліп", - сказано в повідомленні.
Зазначимо, що в'їзд на Дарницький міст перекритий поліцією. Зазначається, що рух на мосту перекрито до вечора.
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