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У Києві на весь день перекрили Дарницький міст через зйомки кліпу

13:44, 27 жовтня 2018
Транспорт/Зв'язок
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У Києві перекрили проїзд через Дарницький міст / фото bestbridge.net

Про це в Facebook повідомляють "Вартові еспресо". Відомо, що рух перекрили через зйомки кліпу.

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"Якщо в суботу вранці ви планували переїхати Дніпро через Дарницький міст, відкоригуйте свій маршрут, щоб не було неприємних сюрпризів. Міст перекрито у напрямку лівого берега. Як з'ясувалося - на мосту працює знімальна група, за попередньою інформацією, знімають кліп", - сказано в повідомленні.

Зазначимо, що в'їзд на Дарницький міст перекритий поліцією. Зазначається, що рух на мосту перекрито до вечора.

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Теги: #Київ#перекриття вулиць у Києві#міст у Києві