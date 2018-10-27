У Києві на весь день перекрили Дарницький міст через зйомки кліпу

Рух на мосту перекрито до вечора.

У суботу, 27 жовтня, в Києві перекрили проїзд через Дарницький міст.

Про це в Facebook повідомляють "Вартові еспресо". Відомо, що рух перекрили через зйомки кліпу.

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"Якщо в суботу вранці ви планували переїхати Дніпро через Дарницький міст, відкоригуйте свій маршрут, щоб не було неприємних сюрпризів. Міст перекрито у напрямку лівого берега. Як з'ясувалося - на мосту працює знімальна група, за попередньою інформацією, знімають кліп", - сказано в повідомленні.

Зазначимо, що в'їзд на Дарницький міст перекритий поліцією. Зазначається, що рух на мосту перекрито до вечора.