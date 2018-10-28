У Києві сьогодні можуть змінити графік роботи метро

В неділю 28 жовтня можуть обмежити роботу трьох станцій метро.

У Києві сьогодні, 28 жовтня, можливо внесення змін в роботу метрополітену.

Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену.

Зазначається, що в неділю на НСК "Олімпійський" відбудеться матч між футбольними клубами "Динамо" і "Львів". У зв'язку з цим можуть тимчасово обмежити роботу на трьох станціях метрополітену.

"Так, після закінчення гри, для належного перевезення пасажирів, можливе обмеження на вхід до станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого", - повідомляє прес-служба метрополітену в Facebook.

Нагадаємо, у четвер, 26 жовтня, в Києві на станції метро "Почайна"(колишня "Петрівка") на колійній стіні змонтували нову назву. Як повідомили в прес-службі столичної підземки, закупівля 4 комплектів металевих літер обійшлася у 110 тисяч гривень.

Додамо, що в Києві вирішили побудувати лінію метро від Кільцевої дороги до житлового масиву Троєщина. Також планується облаштувати пересадочні вузли на станціях метрополітену "Вокзальна", "Лук'янівська" і "Тараса Шевченка", які дозволять розвантажити існуючі пересадочні вузли метрополітену в центральній частині міста.