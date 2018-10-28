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У Києві сьогодні можуть змінити графік роботи метро

13:38, 28 жовтня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Київське метро змінює графік / фото УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену.

Зазначається, що в неділю на НСК "Олімпійський" відбудеться матч між футбольними клубами "Динамо" і "Львів". У зв'язку з цим можуть тимчасово обмежити роботу на трьох станціях метрополітену.

"Так, після закінчення гри, для належного перевезення пасажирів, можливе обмеження на вхід до станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого", - повідомляє прес-служба метрополітену в Facebook.

Нагадаємо, у четвер, 26 жовтня, в Києві на станції метро "Почайна"(колишня "Петрівка") на колійній стіні змонтували нову назву. Як повідомили в прес-службі столичної підземки, закупівля 4 комплектів металевих літер обійшлася у 110 тисяч гривень.

Додамо, що в Києві вирішили побудувати лінію метро від Кільцевої дороги до житлового масиву Троєщина. Також планується облаштувати пересадочні вузли на станціях метрополітену "Вокзальна", "Лук'янівська" і "Тараса Шевченка", які дозволять розвантажити існуючі пересадочні вузли метрополітену в центральній частині міста.

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Теги: #Київський метрополітен#робота метро у Києві