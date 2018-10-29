Суд зобов'язав «Укрзалізницю» повернути банку агресора майже мільярд гривень

Суд частково задовольнив позов «ВТБ Банку» і постановив стягнути з «Донецької залізниці» 933 млн грн боргу за кредитними договорами.

Господарський суд Донецької області частково задовольнив позов «ВТБ Банку», постановивши стягнути 933 млн грн заборгованості за кількома кредитними договорами від 2013 року з регіональної філії публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця" - «Донецької залізниці», майно якої розташоване в зоні операції Об'єднаних сил, незважаючи на закон про мораторій на стягнення коштів за борги «Донецької залізниці».

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Рішення суду ухвалене 4 жовтня і опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з матеріалами суду, банк вимагав стягнути з "Укрзалізниці" 1,18 млрд грн у зв'язку з неналежним виконанням кредитних договорів від 30 жовтня 2013 року між публічним акціонерним товариством «ВТБ Банк» та державним підприємством «Донецька залізниця».

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення терміну (20 днів з дня складення повного судового рішення) подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Верховна Рада прийняла закон про введення мораторію на примусове стягнення коштів з рахунків публічної акціонерної компанії «Укрзалізниця» за борги її регіональної філії «Донецька залізниця», майно якої розташоване в зоні проведення антитерористичної операції (тепер – у зоні операції Об'єднаних сил).

За словами голови парламентського комітету з питань транспорту Ярослава Дубневича, майно Донецької магістралі не включено в статутний капітал "Укрзалізниці", при цьому люди, які представляють російські банки, користуючись юридичною колізією, хочуть стягнути з «Укрзалізниці» близько 4 млрд грн.

Минулого року Господарський суд Києва залишив без розгляду позов дочірнього банку «Сбербанку Росії» в Україні - «Сбербанку» - про стягнення з публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця" 54,95 млн дол. за кредитним договором у зв'язку з тим, що позов не містить належних доказів надіслання "Укрзалізниці" копії даної позовної заяви і пов'язаних з нею документів.

Довідка УНІАН. «ВТБ Банк» працює на ринку України з 1992 року і входить у двадцятку найбільших банків за обсягом активів. З 2006 року більше 99,9% акцій банку належать російському державному «Внешторгбанку». Банк завершив 2017 рік зі збитками в 4,112 млрд грн.