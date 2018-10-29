На Тернопільщині з ініціативи жителів села на трасі М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська встановили світлофор (фото)

11:36, 29 жовтня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Фото прес-служби САД в Тернопільській області

Як повідомили УНІАН в Службі автомобільних доріг у Тернопільській області , жителі села Озерна Зборівського району, через яке пролягає траса М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська, звернулися в САД з проханням облаштувати у їхньому селі світлофор. Люди аргументували це тим, що школярам систематично доводиться переходити дорогу, йдучи на навчання, тоді як рух транспорту на трасі досить інтенсивний.

Фото прес-служби САД в Тернопільській області

Відтак Служба автомобільних доріг облаштувала на трасі М-09 пішохідний перехід підвищеної видимості.

На ньому працюватимуть світлофори зі звуковим супроводом і таймером. В нічну пору ця частина додатково освітлюється, зокрема підсвітка вмонтована у дорожні знаки біля переходу.

Фото прес-служби САД в Тернопільській області

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Теги: #Тернопільщина#світлофор