На Тернопільщині з ініціативи жителів села на трасі М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська встановили світлофор (фото)
11:36, 29 жовтня 2018Транспорт/Зв'язок
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Люди аргументували це тим, що школярам систематично доводиться переходити дорогу, йдучи на навчання, тоді як рух транспорту на трасі досить інтенсивний.
Фото прес-служби САД в Тернопільській області
На Тернопільщині на прохання жителів села на трасі М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська встановили світлофор.
Як повідомили УНІАН в Службі автомобільних доріг у Тернопільській області , жителі села Озерна Зборівського району, через яке пролягає траса М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська, звернулися в САД з проханням облаштувати у їхньому селі світлофор. Люди аргументували це тим, що школярам систематично доводиться переходити дорогу, йдучи на навчання, тоді як рух транспорту на трасі досить інтенсивний.
Фото прес-служби САД в Тернопільській області
Відтак Служба автомобільних доріг облаштувала на трасі М-09 пішохідний перехід підвищеної видимості.
На ньому працюватимуть світлофори зі звуковим супроводом і таймером. В нічну пору ця частина додатково освітлюється, зокрема підсвітка вмонтована у дорожні знаки біля переходу.
Фото прес-служби САД в Тернопільській області
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