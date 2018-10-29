На Тернопільщині з ініціативи жителів села на трасі М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська встановили світлофор (фото)

Люди аргументували це тим, що школярам систематично доводиться переходити дорогу, йдучи на навчання, тоді як рух транспорту на трасі досить інтенсивний.

На Тернопільщині на прохання жителів села на трасі М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська встановили світлофор. Як повідомили УНІАН в Службі автомобільних доріг у Тернопільській області , жителі села Озерна Зборівського району, через яке пролягає траса М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська, звернулися в САД з проханням облаштувати у їхньому селі світлофор. Люди аргументували це тим, що школярам систематично доводиться переходити дорогу, йдучи на навчання, тоді як рух транспорту на трасі досить інтенсивний. Відтак Служба автомобільних доріг облаштувала на трасі М-09 пішохідний перехід підвищеної видимості. На ньому працюватимуть світлофори зі звуковим супроводом і таймером. В нічну пору ця частина додатково освітлюється, зокрема підсвітка вмонтована у дорожні знаки біля переходу.

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