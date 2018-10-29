Microsoft розробила смартфон з двома дисплеями, але так і не вивела його на ринок - ЗМІ
14:10, 29 жовтня 2018Транспорт/Зв'язок
475 0
Розроблений в Microsoft мобільний пристрій зовні можна порівняти з книгою.
Ілюстрація REUTERS
Корпорація Microsoft однією з перших займалася розробкою смартфона з двома дисплеями.
Такий пристрій було створено ще в 2015 році, хоча компанія так і не представила його офіційно, пише itc.ua.
Як свідчить новий витік, розроблений у Microsoft мобільний пристрій зовні можна порівняти з книгою. Обидва дисплеї з'єднані один з одним за допомогою обкладинки, яка виступає в ролі своєрідного містка між екранами.
Microsoft хотіла підвищити продуктивність смартфонів для своїх користувачів, і це було досить практичне рішення проблеми, з якою стикалися споживачі в той час.
фото itc.ua
Зараз багато виробників також працюють над смартфонами з збільшеними дисплеями. Але зараз, завдяки розвитку технологій, мова вже йде про пристрої з суцільними дисплеями, які згинаються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter