Microsoft розробила смартфон з двома дисплеями, але так і не вивела його на ринок - ЗМІ

Розроблений в Microsoft мобільний пристрій зовні можна порівняти з книгою.

Корпорація Microsoft однією з перших займалася розробкою смартфона з двома дисплеями. Читайте такожПомер співзасновник корпорації Microsoft

Такий пристрій було створено ще в 2015 році, хоча компанія так і не представила його офіційно, пише itc.ua.

Як свідчить новий витік, розроблений у Microsoft мобільний пристрій зовні можна порівняти з книгою. Обидва дисплеї з'єднані один з одним за допомогою обкладинки, яка виступає в ролі своєрідного містка між екранами.

Microsoft хотіла підвищити продуктивність смартфонів для своїх користувачів, і це було досить практичне рішення проблеми, з якою стикалися споживачі в той час.

Зараз багато виробників також працюють над смартфонами з збільшеними дисплеями. Але зараз, завдяки розвитку технологій, мова вже йде про пристрої з суцільними дисплеями, які згинаються.