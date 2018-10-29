Українці з початку року купили автомобілів на $1,5 мільярда
15:22, 29 жовтня 2018Транспорт/Зв'язок
241 0
Найбільшу кількість легкових автомобілів було ввезено до України з Японії - на 270,9 млн. дол.
Ілюстрація REUTERS
Імпорт легкових автомобілів до України за січень-вересень 2018 року становив 1,546 млрд дол., повідомила Державна фіскальна служба.
Читайте такожПродажі авто в Європі у вересні впали майже на чверть: лідери ринку
Згідно з митною статистикою, найбільшу кількість легкових автомобілів було ввезено до України з Японії - на суму 270,917 млн дол.
На другому місці опинилася Німеччина - імпорт становив більше 248,7 млн дол.
Замикає трійку лідерів США з результатом 220,546 млн дол.
Також в ДФС повідомили, що в січні-вересні Україна експортувала легкових автомобілів на суму 6,38 млн дол. Найбільше українських автомобілів продано в Канаді, США і ОАЕ.
Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року продажі нових легкових автомобілів в Україні зросли на 25% - до 82,3 тис. одиниць.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter