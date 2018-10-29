Українці з початку року купили автомобілів на $1,5 мільярда

Найбільшу кількість легкових автомобілів було ввезено до України з Японії - на 270,9 млн. дол.

Імпорт легкових автомобілів до України за січень-вересень 2018 року становив 1,546 млрд дол., повідомила Державна фіскальна служба.

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Згідно з митною статистикою, найбільшу кількість легкових автомобілів було ввезено до України з Японії - на суму 270,917 млн дол.

На другому місці опинилася Німеччина - імпорт становив більше 248,7 млн дол.

Замикає трійку лідерів США з результатом 220,546 млн дол.

Також в ДФС повідомили, що в січні-вересні Україна експортувала легкових автомобілів на суму 6,38 млн дол. Найбільше українських автомобілів продано в Канаді, США і ОАЕ.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року продажі нових легкових автомобілів в Україні зросли на 25% - до 82,3 тис. одиниць.