Міст через Керченську протоку будуватиме скандальний олігарх Ротенберг

Нарешті визначено генерального підрядника будівництва мосту через Керченську протоку - ним стане ТОВ «Стройгазмонтаж» Аркадія Ротенберга.

Про це «Ведомостям» розповіли чиновники одного з відомств, що беруть участь в обговоренні проекту, і дві людини, близькі до Мінтрансу. Проект розпорядження уряду про призначення компанії єдиним виконавцем та проект угоди з нею вже розіслано на узгодження до зацікавлених міністерств і відомств, кажуть співрозмовники видання.

Знайти генпідрядника для мегапроекту, кошторис якого Мінтранс попередньо оцінював у 228,3 млрд руб., виявилося непросто. Обговорювалося призначення «Стройтрансгазу» Геннадія Тимченка або «Мостотресту», серед власників якого - син Аркадія Ротенберга Ігор.

Була і пропозиція використовувати схему з ФГУПом при агентстві Спецбуд, щоб перекласти на нього генпідрядні ризики. Але у Спецбуду багато проблем з іншого будівництвом століття - космодромом «Східний», «Мостотрест» - публічна компанія з консервативним підходом до відбору проектів, а власник «Стройтрансгазу» Тимченко під кінець 2014 р. заявив, що боїться взятися і не подужати керченський проект. Для «Мостотресту» також міг бути чутливий ризик санкцій, наголошували учасники обговорення.

На генпідрядника такого проекту лягають ризики перевищення кошторису або зриву термінів, пояснює співробітник однієї з будівельних компаній, це складний технічний об'єкт, де потрібна кваліфікована координація робіт.

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Вибір «Стройгазмонтажу» багато в чому обґрунтовано саме тим, що у компанії є хоч якийсь генпідрядні досвід, пояснює один із учасників обговорення. Наприклад, «Стройгазмонтаж» виступив генпідрядником на будівництво компресорної станції «Російська» на «Південному потоці».

«Стройгазмонтаж» - найбільший підрядник «Газпрому» з будівництва газопроводів. Про будівництво доріг чи мостів на сайті компанії нічого не сказано.