"Укрзалізниця" за рік скоротила пасажироперевезення майже на 9%

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), за оперативними даними, в 2014 році скоротила перевезення пасажирів порівняно з 2013 роком на 8,9% - до понад 440 млн осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень у всіх видах сполучення за вказаний період досягли понад 7,9 млрд грн.

"Як і в попередні роки зберігається тенденція несвоєчасного і неповного відшкодування залізницям витрат на перевезення пільгових категорій пасажирів», - відзначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році «Укрзалізниця» скоротила перевезення вантажів у порівнянні з 2012 роком на 3% - до 443,6 млн. тонн та перевезення пасажирів - на 0,4%, до 483,3 млн осіб.

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Довідка УНІАН. Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень з 2008 по 2013 рік становили 33,5 млрд грн.

Залізничним транспортом, відповідно до законодавства України, здійснюється перевезення 25 пільгових категорій громадян у повному обсязі. Пільгові категорії громадян становлять близько 70% від усіх перевезених пасажирів у приміському сполученні.