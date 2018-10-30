На українських АЗС за вихідні подорожчав автогаз

Літр бензину А-95 коштує майже 33 гривні.

На українських АЗС за останню добу трохи здорожчав автогаз, а середні ціни на бензин та дизпальне залишилися стабільно високими.

Читайте такожЕксперт назвав причини рекордного зростання цін на автогаз

Про це повідомляє ТСН.ua.

Літр бензину категорії А-95 сьогодні, 30 жовтня, вранці коштує в середньому 32,94 гривні. Залежно від заправок ціна на це пальне коливається від 30,89 гривні до 34,99 гривні. Тобто зекономити чи переплатити можна до 4,1 гривні.

Літр дизельного палива обійдеться водіям у середньому в 32,05 гривні. Ціни на АЗС різняться від 30,30 гривні до 33,79 гривні.

Газ для автомобілів коштує в середньому 14,67 гривні. Мінімальна вартість на мережевих АЗС - 12,24 гривні, максимальна - 17,09 гривні.

Як повідомляв УНІАН, через тіньові АЗС бюджет України може втратити 10 мільярдів гривень. З порушеннями працює щонайменше 1,5 тисячі заправок. Обсяг реалізації пального через нелегальні пункти, що працюють без дозвільної документації, на місяць становить близько 40 тисяч тонн. Тіньовий ринок у сегменті дизельного палива досягає 20%, скрапленого газу - від 30 до 50%.