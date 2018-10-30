Шахов вимагає не скорочувати поштові відділення, щоб не лишати 4,5 млн селян без пенсій

Народний депутат наголосив, що закриття поштових відділень матиме катастрофічні соціальні наслідки.

Уряд має вжити заходів для запобігання закриттю 7 тис. поштових відділень, через що 4,5 млн пенсіонерів можуть залишитися без пенсій.

Про це заявив народний депутат від «Нашого краю» Сергій Шахов.

Він зауважив на потребі перевірки діяльності монополіста з надання поштових послуг.

«Уряду слід перевірити прозорість використання грошей «Укрпоштою». Зокрема – захмарні зарплати її топ-менеджерів. Якщо знайдуть порушення, притягнути керівництво до відповідальності. Якщо перевірка доведе обґрунтованість витрат, передбачити дофінансування пошти з державного бюджету. У будь-якому разі Кабінет міністрів має діяти рішуче та не допустити закриття 7 тис. поштових відділень, внаслідок чого 4,5 млн пенсіонерів можуть залишитися без пенсій», – сказав Сергій Шахов.

Народний депутат наголосив, що закриття поштових відділень матиме катастрофічні соціальні наслідки.

«По-перше, закриття відділень призведе до звільнення з роботи щонайменше 10-15 тисяч працівників. По-друге, скорочення кількості листонош утруднить отримання пенсій для 4,5 мільйона пенсіонерів. Для багатьох літніх людей це стане катастрофою. Загалом, суспільство отримає болючу соціальну рану», – вважає Сергій Шахов.

На його думку, без поштових відділень села приречені на ще більшу відірваність від «цивілізації» та прискорене вимирання.

«Сільські відділення дають роботу жителям сіл, хоч і з мінімальною оплатою праці. Підтримують соціальну інфраструктуру у віддалених районах, піклуються про жителів маленьких населених пунктів», – підсумував Сергій Шахов.

Нагадаємо, керівництво «Укрпошти» вимагає збільшити тариф на доставку пенсій. В іншому разі погрожує закрити 5-7 тис. поштових відділень, переважно у сільській місцевості. Загалом «Укрпошта» утримує 12,8 тис. об’єктів поштового зв’язку. На пошті працюють 73 тис. людей, серед яких 31,2 тис. – листоноші. Нині зарплата листоноші становить близько 4 тис. грн. Керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський офіційно задекларував свій заробіток близько 4 млн грн на рік.