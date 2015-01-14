«Укрзалізниця» недоотримала за рік понад 416 млн гривень компенсації за перевезення пільговиків

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці»).

Зокрема, за вказаний період «Укрзалізниця» надала послуги з перевезення пільгових категорій громадян на суму 582,3 млн грн, а компенсацію отримала лише на суму 165,6 млн грн або 28% від необхідної суми відшкодування. Таким чином, заборгованість за пільгові перевезення у 2014 році склала 416,7 млн грн проти 424,1 млн грн у 2013 році.

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У прес-службі нагадали, що у 2013 році залізницями перевезено пільговиків на суму 628,4 млн грн, причому отримали компенсацію у розмірі 204,3 млн грн або 33% від суми витрат.

"Як і в попередні роки зберігається тенденція несвоєчасного і неповного відшкодування залізницям витрат на перевезення пільгових категорій пасажирів», - зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень у всіх видах сполучення у 2014 році досягли понад 7,9 млрд грн.

Також повідомлялося, що "Укрзалізниця" за підсумками року очікує 284 мільйони гривень збитків.

Заборгованість державних і місцевих бюджетів перед «Укрзалізницею» за здійснювані нею перевезення пасажирів пільгових категорій у 2013 році збільшилася порівняно із 2012 роком на 18,3% - до 424,1 млн грн.

Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень від 2008 до 2013 року склали 33,5 млрд грн.

Довідка УНІАН. Залізничним транспортом, відповідно до законодавства України, здійснюється перевезення 25 пільгових категорій громадян у повному обсязі. Пільгові категорії громадян становлять близько 70% від усіх перевезених пасажирів у приміському сполученні.

Збитки від пасажирських перевезень «Укрзалізниця» традиційно покриває самостійно за рахунок перехресного субсидування. Згідно зі ст. 9 закону україни "Про залізничний транспорт", збитки від здійснення пільгових перевезень відшкодовуються залізницям за рахунок державного або місцевих бюджетів залежно від того, яким органом прийняте рішення щодо введення відповідних пільг.