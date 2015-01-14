Українські швидкісні поїзди "Тарпан" перевезли вже понад 100 тисяч пасажирів

З моменту запуску в червні 2014 року двох двосистемних швидкісних електропоїздів Екр-1 «Тарпан» категорії «Інтерсіті+» виробництва Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ, Кременчук, Полтавська обл.), залізниці перевезли в цих поїздах 107 тис. пасажирів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Згідно з повідомленням, станом на 1 січня 2015 року загальний пробіг двох швидкісних поїздів склав 347 тис. км.

У прес-службі з посиланням на фахівців держпідприємства «Українська залізнична швидкісна компанія», яка оперує швидкісними поїздами, повідомили, що за даний період курсування швидкісних поїздів вітчизняного виробництва характеризуються позитивними експлуатаційними показниками й надійністю.

«Особливо добре пасажири сприймають той факт, що світові стандарти якості та комфорту забезпечуються рухомим складом вітчизняного виробництва», - наголошується в повідомленні.

Двосистемний електропоїзд у базовій комплектації складається з 9 вагонів, конструкція яких повністю відповідає вимогам санітарних норм щодо ергономіки, мікроклімату, освітленості, шуму і вібрації, а також безпеки. Інтер'єр салону вагонів виконано з пластикових і металевих панелей із використанням зносостійких, екологічно чистих і важкогорючих матеріалів, а кузов вагонів виготовлено з нержавіючої сталі.

У прес-службі зазначили, що в поїздах є буфет, система клімат-контролю, місця для розміщення ручної поклажі та інше. Поїзд складається з 7 причіпних і 2 головних моторних вагонів і має 609 сидячих місць: у першому класі - 128, у другому - 479, ще два передбачені місця для людей з обмеженими фізичними можливостями.

Читайте такожПоїзд «Інтерсіті+» Київ - Кривий Ріг за місяць перевіз понад 5 тисяч пасажирівЗа даними прес-служби, перший рейс електропоїздом Екр-1 вітчизняного виробництва було здійснено 24 червня 2014 року за маршрутом Дарниця - Київ-Пасажирський - Львів, а в даний час швидкісна компанія задіює ці склади на маршрутах Дарниця, Київ - Одеса, Дарниця, Київ - Кривий Ріг, Київ - Запоріжжя.

Як повідомляв УНІАН, з моменту впровадження швидкісного залізничного руху в Україні у травні 2012 року і станом на другу половину грудня 2014 року швидкісними електропоїздами категорії «Інтерсіті+» скористалися близько 4 млн пасажирів.

Довідка УНІАН. Із травня 2012 року в Україні зі швидкістю до 160 км/год почали курсувати швидкісні міжрегіональні електропоїзди виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem, зв'язавши Київ з Харковом і Львовом. Потім географію курсування поїздів Hyundai було розширено.

У 2014 році «Укрзалізниця» за рахунок коштів «Ощадбанку» через лізингову компанію придбала у Крюківського вагонзаводу два швидкісні електропоїзди Екр-1 (клас «Інтерсіті+»), які зв'язали Київ з Одесою і Львовом.

Вартість Екр-1 у два рази менша, ніж ціна корейських електропоїздів Hyundai, і становить 200 млн грн з ПДВ.

Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), яке оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem, двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda і двома електропоїздами Екр-1 «Тарпан» і поїздів з локомотивною тягою «Україна-2» виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.

Крюківський вагонобудівний завод (Кременчук, Полтавська обл.) є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.