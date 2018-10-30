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Експерти назвали марку найнадійнішого автомобіля

15:08, 30 жовтня 2018
Транспорт/Зв'язок
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За підсумками аналізу думок був складений загальний список \ Autonews.com.ua

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Список очолили марки Lexus, Toyota і Mazda, передає kommersant. Позиції в рейтингу визначалися за підсумками опитування 500 тис. автовласників, які ділилися своїми відгуками про моделі різних марок. За підсумками аналізу думок був складений підсумковий список.

Топ-5 за надійністю зайняли азіатські бренди - Lexus, Toyota, Mazda, Subaru і Kia. Серед європейських марок в п'ятірку кращих увійшли Audi, BMW, MINI, Porsche і Volkswagen. Найнадійнішими американськими моделями стали Ford, Buick, Lincoln, Dodge і Jeep.

П'ять останніх місць у рейтингу зайняли GMC, Ram, Tesla, Cadillac і Volvo, до моделей яких у власників виявилося найбільше нарікань.

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Теги: #безпека#автомобілі