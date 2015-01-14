«Укрзалізниця» у грудні скоротила вантажоперевезення майже на 25%

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

Згідно з повідомленням, за вказаний період експортні перевезення скоротилися на 19,6% - до 10,78 млн тонн, транзитні - на 16,4%, до 2,85 млн тонн, імпортні - на 6,6%, до 2,9 млн тонн, а перевезення вантажів у внутрішньому сполученні - на 32,5%, до 12,8 млн тонн.

Залізниці країни у внутрішньому сполученні скоротили перевезення таких номенклатур вантажів: автомобілів - майже у 5 разів, кам'яного вугілля - на 49,7%, нафти і нафтопродуктів - на 26,2%, лісових вантажів - на 22,2%, хімічних і мінеральних добрив - на 22%, тоді як перевезення мінеральних будматеріалів збільшилися на 1,2%.

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Також повідомляється, що залізниці зменшили обсяг вантажоперевезень на експорт через скорочення перевезень нафти і нафтопродуктів на 81,8%, кам'яного вугілля - на 95,8%, чорних металів - на 33,8%. Причому обсяги навантаження лісових вантажів, руди кольорової та сірки, будматеріалів залишилися на рівні минулорічних показників, а руди залізної і марганцевої - зросли на 7,5%.

Крім того, обсяги імпортних перевезень нафти і нафтопродуктів зросли на 9,8%, руди залізної і марганцевої - на 13,7%, хімічних і мінеральних добрив - на 59,9%, коксу - на 184%.

Обсяги транзитних перевезень знизилися за рахунок нафти і нафтопродуктів, руди кольорової та сірчаної сировини, коксу, цементу, однак відомство зафіксувало зростання обсягів перевезення інших видів вантажів, зокрема, руди залізної і марганцевої, чорних металів, кольорових металів та виробів із них, лісових вантажів, коксу, цементу.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» за підсумками 2014 року прогнозувала скорочення вантажоперевезень порівняно із 2013 роком на 12,1% - до 390,1 млн тонн вантажів.

Також повідомлялося, що "Укрзалізниця" за рік скоротила пасажироперевезення майже на 9%.

У 2013 році «Укрзалізниця» скоротила перевезення вантажів порівняно із 2012 роком на 3% - до 443,6 млн тонн, а перевезення пасажирів - на 0,4%, до 483,3 млн осіб.

Залізниці України перевозять 70% вантажів від загального обсягу вантажоперевезень по території країни, тоді як у країнах Європейського Союзу цей показник становить у середньому 18%.