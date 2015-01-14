«Укрзалізниця» за рік скоротила відрахування в бюджети і фонди до 12 млрд гривень

Зокрема, за вказаний період "Укрзалізниця" перерахувала до державного бюджету 3,4 млрд грн, до місцевих бюджетів - 2,4 млрд грн, державних цільових фондів - понад 6,2 млрд грн.

У повідомленні наголошується, що обсяг перерахованих коштів до бюджетів та цільових фондів на 3,4 млн грн перевищує план.

«Незважаючи на складну економічну ситуацію в Україні та зменшення обсягів перевезень пасажирів і вантажів, залізниці залишаються одними з найбільших підприємств, які наповнюють державну скарбницю», - підкреслила «Укрзалізниця».

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році «Укрзалізниця» скоротила відрахування до бюджетів і державних цільових фондів порівняно з 2012 роком на 7,3% - до 12,7 млрд грн.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган керування залізничним транспортом загального користування, що здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому й міждержавному сполученні та регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.