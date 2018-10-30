«Укрзалізниця» покликала до себе на корпоратив «ТІК», Бужинську та Лопеса за більш ніж 600 тисяч гривень

Згідно відкритої тендерної документації, гурт «ТІК», Бужинська і Лопес повинні не співати, а створювати та інтерпретувати художні та літературні твори.

Філія акціонерної компанії "Укрзалізниця" - "Центр сервісного забезпечення" уклав договори зі співачкою Катею Бужинською, співаком Амадором Лопесом та популярним гуртом «ТІК» для «створення та інтерпретації художніх та літературних творів».

Про це сказано в системі електронних держзакупівель Prozorro.

Правда, більшість файлів з тендерної документації не відкривається, тому не зрозуміло, коли співаки, з якими вже всі три договори підписані, повинні інтерпретувати художні твори – 4 листопада на День залізничника або на Новий рік.

Відомо лише, що термін надання послуг - до 31 грудня 2018 року, а місце - виставковий Центр «Акко Інтернешнл», розташований в Києві на Броварському проспекті.

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Крім того, з Prozorro можна дізнатися, що 22 жовтня були підписані договори з фізособою-підприємцем Бужинською Катериною Володимирівною на суму 165 тис. грн і з фізособою-підприємцем Лопесом Родрігесом Амадором Хосе на суму 163 тис. грн. Також, 11 жовтня був підписаний договір з фізичною особою-підприємцем Бронюком Ст. Ст., який є лідером гурту «ТІК» на суму 299,6 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, за останні кілька років «Укрзалізниця» найбільше витратила грошей на святкування дня залізничника в 2016 році, виділивши тоді на гуляння 2,6 млн грн.

Крім того, експерти останнім часом не раз зазначали дивні тендери «УЗ», зокрема, наміри придбати знаки відмінності для керівного складу «Укрзалізниці» майже на 500 тис. грн, у тому числі три коміра і три пари наплічних знаків для глави компанії Євгена Кравцова, чия зарплата в місяць становить майже мільйон гривень.

"Укрзалізниця" також збирається заплатити за ремонт туалетів в Hyundai 4 мільйони гривень компанії з одним працівником.