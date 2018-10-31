Великі штрафи і конфіскація авто: в Україні вигадали новий спосіб боротьби з нелегальними таксі

В асоціації таксистів підрахували, що тіньовий обіг у сфері пасажирських перевезень складає 40 млрд гривень щороку.

В Україні вигадали новий спосіб боротьби з нелегальними перевізниками. Якщо водій працює без ліцензії і був спійманий на гарячому двічі за рік, то він ризикує залишитися без машини.

Такою ідеєю найбільше обурилися легальні служби таксі, йдеться в сюжеті ТСН. Вони побоюються, що в разі схвалення відповідного законопроекту перевірятимуть саме "офіціалів", а нелегали й далі їздитимуть непокараними. Тому асоціація таксистів погрожує всеукраїнським страйком.

Валерій – столичний таксист. П’ятий рік за кермом власної автівки заробляє собі на життя. "Все життя возив керівництво, тепер доводиться заробляти", - каже він. Касового апарата в нього немає – таксист не приховує, що він нелегал. Замовлення отримує від диспетчерських служб, платить їм 10% і виходити з тіні не збирається. "Людина захворіла, не працює, а податок має платити", - пояснює він.

Боротися з такими, як Валерій, держава намагається вже два десятки років посиленням штрафів і вимог до автомобіля. Це не допомогло, тому вирішили завернути гайки ще. "При виявленні в черговий раз такого порушення протягом року буде призводити або до штрафу максимально 170 тисяч гривень, або конфіскація транспортного засобу", - пояснив начальник департаменту Міністерства інфраструктури України Віктор Сасін.

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Найбільше таким новаціям обурилися легальні таксисти. Руслан показує всі атрибути справжнього таксі: касовий апарат, таксометр та всі дозвільні документи. Проте причепитися перевіряльники можуть до будь-якої дрібниці – і забрати авто. А нелегалів і далі не чіпатимуть, побоюється власник служби таксі. "Які шанси, що це таксі їде? Його ніхто не зупинить і не спитає. Давайте спочатку відрегулюємо ринок перевезень, а потім будемо вимагати з усіх", - пропонує Руслан Гошовський.

40 млрд гривень щороку – тіньовий обіг у сфері пасажирських перевезень. Це підрахували в асоціації таксистів. Кількість нелегалів лише зростає, а з ними зростає і кількість аварій, постраждалих і жертв. Щодня українські таксі перевозять 2 млн пасажирів, і у жодного з них немає стопроцентної гарантії про безпечну доставку в пункт призначення.

Асоціації та профспілки таксистів погрожують всеукраїнським страйком за спроби конфісковувати авто. Автори законопроекту переконують, що ловитимуть лише перевізників без ліцензії. Нелегал Валерій випромінює спокій. "Знімаємо шашки – і ви не бачите, таксист я чи не таксист, от і все. Продовжуємо працювати далі", - каже він. Нині ринок послуг таксі регулюють виключно пасажири – обирає кожен сам власним гаманцем.