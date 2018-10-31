«Укрпошта» збільшила збиток на чверть
Національний поштовий оператор «Укрпошта» за підсумками дев'яти місяців збільшила чистий збиток в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року на 23,7% - до 514,1 млн грн.
Читайте такожГройсман заявивши, що не допустить припинення доставки пенсій "Укрпоштою"
При цьому чистий дохід компанії від реалізації продукції становив 4,669 млрд грн, що на 27,6% більше, ніж у січні-вересні 2017 року (3,762 млрд грн).
Собівартість реалізованої продукції в січні-вересні становила 4,6 млрд грн, а валовий прибуток становив 202,1 тис. грн.
Довідка УНІАН. «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг, у тому числі виплату пенсій, через більш ніж 11 тисяч відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тисяч співробітників.
«Укрпошта» в 2017 році отримала 203 млн грн чистого збитку проти 158 млн грн чистого прибутку роком раніше.