«Укрпошта» збільшила збиток на чверть

Чистий дохід компанії збільшився на 27,6% - до 4,799 млрд грн.

Національний поштовий оператор «Укрпошта» за підсумками дев'яти місяців збільшила чистий збиток в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року на 23,7% - до 514,1 млн грн.

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При цьому чистий дохід компанії від реалізації продукції становив 4,669 млрд грн, що на 27,6% більше, ніж у січні-вересні 2017 року (3,762 млрд грн).

Собівартість реалізованої продукції в січні-вересні становила 4,6 млрд грн, а валовий прибуток становив 202,1 тис. грн.

Довідка УНІАН. «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг, у тому числі виплату пенсій, через більш ніж 11 тисяч відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тисяч співробітників.

«Укрпошта» в 2017 році отримала 203 млн грн чистого збитку проти 158 млн грн чистого прибутку роком раніше.