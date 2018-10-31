Завтра у київському транспорті запрацює електронний квиток

Омелян заявив, що готівка від пасажирських перевезень у громадському транспорті - це мільйони гривень на день, значна частина яких зникає невідомо куди.

Завтра у київському громадському транспорті запрацює електронний квиток, і пасажири зможуть оплачувати проїзд за безготівковим розрахунком.

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Про це міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Вже завтра в Києві запрацює електронний квиток. Більше 1000 одиниць громадського транспорту Києва оснащені валидаторами, тому пасажири зможуть розраховуватися за проїзд у транспорті по безналу. Чому це важливо? Тому що готівка - це поганий облік і великі можливості для зловживань», - написав він.

Омелян заявив, що готівка від пасажирських перевезень у громадському транспорті - це мільйони гривень в день, значна частина яких зникає невідомо куди.

"А маємо йти на новий транспорт, комфорт і безпеку для пасажирів. Електронний квиток - це зручно для пасажира і ефективно для місцевої влади. Приміром, від впровадження електронного квитка в Батумі надходження до бюджету міста з транспортної сфери зросли на 30% і були спрямовані, що логічно, на закупівлю нового транспорту. І так має бути в усіх містах України з перспективою введення єдиного квитка по всій країні", - написав він.

Також Омелян підкреслив, що Біла Церква, Тернопіль, Дніпро вже тестують і працюють з системами електронної квитків, а на черзі Одеса, Львів, Вінниця та інші міста.

При цьому міністр зазначив, що наступним кроком стане сприяння розробці "хмарної" платформи електронного квитка. "Сенс концепції у тому, що малим і середнім містам може бути складно і дорого впроваджувати окремі системи е-квитка. Тому доцільно створити одну систему й надати містам доступ до неї. А в "хмарі" вже кожне місто зможе встановлювати свої маршрути, тарифи, перевізників і т. д., а також впроваджувати єдиний квиток на всі види транспорту, не тільки громадського", - написав Омелян.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Київській міськадміністрації повідомили, що в муніципальному транспорті з 1 листопада вводиться в тестовому режимі єдиний електронний квиток для оплати проїзду.