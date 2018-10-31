Кабмін зробив з "Укрзалізниці" приватне акціонерне товариство

За даними прес-служби УЗ, тип акціонерного товариства як «приватне» жодним чином не змінює форму державної власності «Укрзалізниці», так як зараз немає правових підстав для приватизації компанії.

Кабінет міністрів України прийняв рішення про зміну типу акціонерного товариства «Укрзалізниці» з публічного на приватне, перейменувавши його в акціонерне товариство «Українська залізниця».

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Як повідомила прес-служба «Укрзалізниці», відповідне рішення уряд ухвалив сьогодні, 31 жовтня.

Зазначається, що зміна типу акціонерного товариства «Укрзалізниці» викликана насамперед необхідністю привести статут компанії у відповідність із законодавством, яке регулює діяльність акціонерних товариств.

Згідно з повідомленням, у 2018 році почали діяти нові підходи до розмежування публічних та приватних акціонерних товариств та регулювання їх правового статусу, з'явився чіткий критерій віднесення акціонерного товариства до категорії публічного, який наблизив поняття публічного акціонерного товариства до стандартів розвинених ринків.

«Публічним акціонерним товариством після змін у законодавстві є акціонерне товариство, щодо акцій якого здійснено публічну пропозицію та/або акції якого допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру. «Укрзалізниця» з часу існування в організаційно-правовій формі акціонерного товариства не здійснювала публічної пропозиції акцій, і її акції не перебували і не знаходяться в лістингу», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, тип акціонерного товариства як «приватний» жодним чином не змінює форму державної власності «Укрзалізниці», оскільки зараз немає правових підстав для приватизації компанії.

«Зі зміною правового статусу «Укрзалізниці» з публічного на приватне акціонерне товариство, 100% акцій як і раніше належать державі і заборонені для відчуження. Ми мали ситуацію, коли формально акціонерне товариство мало ознаки приватного, а значилося в державному реєстрі як публічне. Тепер цю невідповідність усунуто», - цитує прес-служба в. о. голови правління «Укрзалізниці» Євгена Кравцова.

За словами керівника компанії, зі зміною типу акціонерного товариства «Укрзалізниця» зможе користуватися спрощеним підходом до регулювання, яке відповідає чинному типу акціонерного товариства. «Така узгодженість збільшить довіру інвесторів і дозволить вибудувати чітке корпоративне управління компанією», - зауважив Кравцов.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.