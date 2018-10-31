Рахункова палата хоче провести аудит "Укрзалізниці"

Причинами для перевірки стали нарікання на роботу держкомпанії, скандали при здійсненні держзакупівель і звернення міністра інфраструктури Омеляна.

Рахункова палата України планує в 2019 році провести аудит діяльності державної компанії "Укрзалізниця" на предмет цінової політики, закупівельних цін та ефективності використання державного майна.

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Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, повідомляє прес-служба відомства.

"Враховуючи, що нинішній план аудитів вже затверджений і до кінця року залишається мало часу, обговорюється можливість перевірки цього товариства в наступному році", - цитується Пацкана прес-служба Рахункової палати.

Згідно з повідомленням, причинами для аудиту держкомпанії є постійні скандали, пов'язані із закупівлями "Укрзалізниці", а також кілька підвищень цін на проїзд у залізничному транспорті при незмінно низькій якості надаваних послуг.

Також у відомстві додали, що відповідне прохання про проведення аудиту вони отримали від Міністерства інфраструктури.

"Рахункова палата отримала лист від міністра інфраструктури Володимира Омеляна з проханням провести аудит "Укрзалізниці". Постійна критика на адресу товариства не залишилася без уваги міністра, і він також зацікавлений в об'єктивній оцінці ефективності або неефективності роботи "Укрзалізниці", - цитується Пацкана прес-служба Рахункової палати.

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" входить в перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.