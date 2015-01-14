Виробництво автотранспорту в Україні впало на 43%

За даними асоціації, найбільше падіння відбулося в автобусному сегменті українського автопрому, де за 12 місяців було вироблено лише 906 одиниць техніки, що на 63,5% менше від показника 2013 року. Причому 38%, або 347 із випущених автобусів, було вироблено на заводі "Черкаський автобус".

Випуск легкових автомобілів минулого року скоротився на 43,3% - до 25,941 тис. шт. Причому 12,779 тис., або 49% від всіх легкових автомобілів було вироблено на Запорізькому автомобілебудівному заводі.

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Виробництво комерційних авто скоротилося на 15,2% і склало 1,904 тис. авто. У виробництві комерційних автомобілів абсолютним лідером 2014 року став «АвтоКрАЗ» із результатом 1,388 тис. авто, що склало 73% виробництва в цьому сегменті вітчизняного автопрому.

У грудні 2014 року виробництво автомобілів склало 257 одиниць, що на 95,4% менше від аналогічного показника 2013 року і на 31,5% менше від показника листопада 2014 року.

У сегменті автобусів виробництво у грудні скоротилося на 83,4% порівняно із груднем 2013 року - до 61 одиниці і на 11,6% порівняно з листопадом 2014 року.

Зростання показників виробництва у грудні було відзначене лише у секторі комерційних автомобілів. Порівняно із листопадом 2014 року виробництво зросло на 21,6% - до 186 шт., але водночас цей результат на 52,1% менше, ніж у грудні 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, виробництво автомобілів в Україні за підсумками 2013 року скоротилося порівняно з 2012 роком на 33,9% - до 50,449 тис. штук.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів та автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «АІС» («КрАСЗ»), корпорація «Еталон» (Чернігівський і Бориспільський автозаводи).