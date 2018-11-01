У Києві до весни скасовують швидкісний режим 80 км/год (список вулиць)
Відсьогодні, 1 листопада, автомобілісти Києва не зможуть розганятися до 80 км/год навіть на тих вулицях, які були зазначені у рішенні Київради від 9 жовтня.
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Про це повідомляє "112 Україна".
"Київська влада вирішила, що швидкісний режим діятиме лише з 1 квітня по 31 жовтня щорічно, в інший час його буде скасовано", - йдеться в повідомленні.
Таким чином, водії до весни більше не зможуть розганятися на таких вулицях:
- просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до вул. Чорнобильської);
- Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину з вул. Газопровідної і від вул. Газопровідної до Мінського проспекту);
- вул. Міська (від вул. Стеценко до Гостомельського шосе - якщо виконується капремонт проїжджої частини);
- Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. Трублаїні);
- Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі Києва);
- просп. Бандери (від просп. Оболонського до Московського мосту);
- просп. Ватутіна (від Московського мосту до Керченської площі);
- вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
- Наддніпрянське шосе;
- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
- Столичне шосе (до вул. Ак. Заболотного);
- вул. Саперно-Слобідська (від вул. Грінченка М. до Південного мосту);
- просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);
- просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславській і від вул. Кіото до закінчення населеного пункту "Київ" - якщо ведеться капремонт проїжджої частини);
- бул. Перова (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);
- вул. Теліги (від вул. Ольжича до вул. Кирилівської);
- просп. Соборності - якщо встановлено розподільче транспортне огородження.