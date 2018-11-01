У Києві до весни скасовують швидкісний режим 80 км/год (список вулиць)

З 1 листопада їздити зі швидкістю 80 км/год не можна буде навіть на вулицях, раніше зазначених у дозволі Київради.

Відсьогодні, 1 листопада, автомобілісти Києва не зможуть розганятися до 80 км/год навіть на тих вулицях, які були зазначені у рішенні Київради від 9 жовтня.

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Про це повідомляє "112 Україна".

"Київська влада вирішила, що швидкісний режим діятиме лише з 1 квітня по 31 жовтня щорічно, в інший час його буде скасовано", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, водії до весни більше не зможуть розганятися на таких вулицях:

- просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до вул. Чорнобильської);

- Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину з вул. Газопровідної і від вул. Газопровідної до Мінського проспекту);

- вул. Міська (від вул. Стеценко до Гостомельського шосе - якщо виконується капремонт проїжджої частини);

- Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. Трублаїні);

- Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі Києва);

- просп. Бандери (від просп. Оболонського до Московського мосту);

- просп. Ватутіна (від Московського мосту до Керченської площі);

- вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

- Наддніпрянське шосе;

- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

- Столичне шосе (до вул. Ак. Заболотного);

- вул. Саперно-Слобідська (від вул. Грінченка М. до Південного мосту);

- просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);

- просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславській і від вул. Кіото до закінчення населеного пункту "Київ" - якщо ведеться капремонт проїжджої частини);

- бул. Перова (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);

- вул. Теліги (від вул. Ольжича до вул. Кирилівської);

- просп. Соборності - якщо встановлено розподільче транспортне огородження.