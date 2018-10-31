Порошенко доручив підготувати законопроект про запуск приватної тяги на залізниці

За словами президента, це не обов'язково повинні бути приватні тепловози, а може бути приватний капітал.

Президент України Петро Порошенко доручив очільнику "Укрзалізниці" Євгену Кравцову протягом місяця підготувати законопроект про запуск приватної тяги в країні.

"За місяць підготувати зміни до закону і забезпечити прийнятні для України норми залучення капіталу в цей процес. Це не обов'язково повинні бути приватні тепловози, це може бути приватний капітал", - сказав президент під зустрічі з бізнесом.

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Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» припускає можливість допуску приватної тяги на залізницю через 7 років, що передбачено в Угоді про асоціацію з ЄС, яка набула чинності у вересні 2017 року.

Нагадаємо, у жовтні Верховна Рада відхилила законопроект про створення конкурентного ринку залізничних перевезень шляхом надання права приватним перевізникам здійснювати залізничні перевезення, що сприяло б усуненню дефіциту рухомого складу й поліпшенню якості послуг завдяки конкуренції на ринку.