«Укрпошту» хочуть зробити монополістом з доставки посилок до 10 кілограмів (деталі законопроекту)

Мініфраструктури пропонує закріпити за «Укрпоштою» виключне право на доставку листів до 2 кг та посилок до 10 кг. Дані поштові послуги пропонується віднести до переліку універсальних.

Міністерство інфраструктури ініціює проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про поштовий зв'язок», яким пропонується надати національному оператору поштового зв'язку «Укрпошта» виключне право на доставку листів до 2 кг і посилок до 10 кг.

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Відповідний законопроект розміщено на сайті Міністерства інфраструктури.

Згідно з текстом документа, до універсальних послуг поштового зв'язку належать послуги з пересилання поштових відправлень вагою до 2 кг, посилок вагою до 10 кг, секограм (відправлення, що має рельєфний шрифт - УНІАН) вагою до 7 кг, а також реєстрованих і з оголошеною цінністю поштових відправлень.

Як повідомляв УНІАН, у серпні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) затвердила двоетапне підвищення тарифів на послуги поштового зв'язку в 2018-2019 роках.

Довідка УНІАН. «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України та є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг через більш ніж 11 тис. відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тис. співробітників.

Підприємство забезпечує надання універсальних послуг поштового зв'язку, перелік яких і відповідні тарифи затверджуються НКРЗІ, а також виключне право на видання, введення в обіг та організацію розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток, а також виведення їх із обігу в Україні.