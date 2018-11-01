У Києві ввели електронний квиток на транспорт: як він працює

Безконтактна пластикова карта розмірами схожа на банківську, купити її можна за 40 грн, а потім поповнювати, щоб здійснювати поїздки.

З сьогоднішнього дня, 1 листопада, у комунальному громадському транспорті Києва – метро, автобусах, тролейбусах і трамваях – в тестовому режимі вводять єдиний електронний квиток.

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Безконтактна пластикова карта розмірами схожа на банківську, купити її можна за 40 грн, а потім поповнювати, щоб здійснювати поїздки, пише ТСН.

Продаж електронних карт будуть здійснювати кондуктори у тролейбусах, трамваях і автобусах, в касах метрополітену, "Київпастрансу" (адреси за посиланням), спеціальних боксах, кіосках "Преса", "Турінфо", "Т-Кіосках".

Стандартна вартість проїзду у всьому комунальному громадському транспорті - 8 грн. Якщо поповнити картку на велику суму, то діють знижки. Скажімо, поповнення на 325 грн дасть можливість знизити вартість поїздки до 6,5 грн і таким чином вийде 50 поїздок. Тобто економія - 75 грн.

Після покупки карту потрібно зареєструвати в особистому кабінеті на сайті transport.kyivcity.gov.ua. Для здійснення поїздок потрібно поповнити картку грошима з допомогою терміналів, інтернет-банкінгу або в спеціальних пунктах продажу.

У касах метрополітену і "Київпастрансу", у боксах самообслуговування Ibox, EasyPay, PrivatBank, 2Click, в кіосках "Преса", "Турінфо", "Т-Кіосках", на платіжних порталах Ірау, Portmone, EasyPay, "Приват24", в мобільному додатку "Приват24".

Громадський транспорт буде обладнаний валідаторами (близько 1200 на всю столицю) – спеціальними зчитувальними пристроями. Їх можна буде знайти біля дверей і всередині салонів громадського транспорту. Пасажиру потрібно просто докласти транспортну карту до валідатора – проїзд оплачений. Контролери матимуть спеціальні пристрої для перевірки реєстрації електронного квитка. У метро валідаторами обладнана частина турнікетів.

Для пасажирів, які їздять нерегулярно, замість жетонів у метро і одноразових паперових квитків в наземному транспорті запроваджують єдині паперові квитки з QR-кодами. Їх можна буде придбати за 8 грн в спеціальних боксах, а також у касах метрополітену і "Київпастрансу". Принцип дії такого одноразового квитка подібний до того, що і з -квитком – потрібно прикласти до валідатора, щоб система віртуально закомпостувала квиток.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Київській міськадміністрації повідомили, що в муніципальному транспорті з 1 листопада вводиться в тестовому режимі єдиний електронний квиток для оплати проїзду.