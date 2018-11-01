В Україні відсьогодні дорожчає телефонний зв'язок

Підвищення передбачає два етапи - з листопада поточного року і з початку 2019 року.

В Україні відсьогодні, 1 листопада, зросли тарифи на фіксований телефонний зв'язок.

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Відповідне рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) від 18 вересня набуло чинності.

«Звертаємо увагу, що з 1 листопада 2018 року набувають чинності нові Граничні тарифи, затверджені рішенням НКРЗІ від 18 вересня 2018 № 488 «Про затвердження граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги та визнання таким, що втратило чинність рішення НКРЗІ від 28 листопада 2017 року № 606» і зареєстровані в Міністерстві юстиції України 2 жовтня 2018 під № 1125/32577», - йдеться в повідомленні регулятора.

Як повідомляв УНІАН, у вересні НКРЗІ затвердила двоетапне підвищення на фіксований телефонний зв'язок і направила документ на остаточне погодження Міністерства юстиції. Як повідомила прес-служба «Укртелекому», зміни передбачають два етапи: з листопада поточного року на 17% зросте тариф для населення у місті (від 3-7 грн), а в селах - на 18,8% (3-7 грн). З початку 2019 року - для населення і юридичних осіб в містах підвищення становитиме 9% (від 2 до 5 грн), для сільських юридичних осіб - 12% (3-6 грн), для бюджетних установ - 14,7% (3-7 грн), для сільського населення тариф підвищиться на 18,7% (4-9 грн залежно від типу підключення (окрема лінія, спарена, погодинна або без погодинної тарифікації і т. п.)

Раніше «Укртелеком» звернувся до НКРЗІ з проханням розглянути підвищення граничних тарифів на фіксований телефонний зв'язок на 14% з листопада 2018 року і ще на 10% з січня 2019 року у зв'язку зі зростанням собівартості надання послуги.