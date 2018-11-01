В Україні подешевшав бензин

Ряд великих мереж АЗС знизили ціни на бензин і дизпальне на 50 коп. за літр.

Великі мережеві оператори АЗС ОККО і WOG з 31 жовтня по 1 листопада знизили ціни на бензини і дизельне пальне на 50 копійок за літр, повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

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Зокрема, на АЗС OKKO і WOG вартість бензинів знизилася до: А-92 – 33,49 грн за літр, А-95 – 34,49 грн за літр, А-95+ – 35,49 грн за літр. Вартість дизпального в операторів не змінилася.

Згідно з інформацією UPECO, станом на 1 листопада середня вартість нафтопродуктів в Україні становила: А-92 - 31,65 грн за літр, А-95 – 32,77 грн за літр, А-95 Преміум - 33,86 грн за літр, ДТ - 32,31 грн за літр і ДП Преміум – 33,69 грн за літр.

Як повідомляв УНІАН, ціни на заправках росли з кінця серпня на тлі істотного зростання світових цін на нафту, які почали знижуватися в другій половині жовтня.