Найбільший продавець вживаних автомобілів згортає бізнес у Росії

Найбільший у Центральній і Східній Європі продавець уживаних автомобілів AAA Auto згортає бізнес в Росії, пропрацювавши трохи більше трьох років, пише в четвер газета "Комерсант".

AAA Auto припинила продажі автомобілів в російському офісі в підмосковній Щербинці після Різдва, розповіли виданню в компанії.

"Ми тимчасово залишаємо Росію через погіршення економічної ситуації і рублеву кризу",- повідомила гендиректор AAA Auto Кароліна Тополова.

Якщо ситуація покращиться, компанія повернеться на ринок через два-три роки, не виключила вона. Компанія вже розіслала повідомлення партнерам про закриття російського філії.

Читайте такожНа російському авторинку через обвал рубля колапс - іномарки йдуть з продажу

ААА Auto, основний бізнес перебуває у Чехії і Словаччині, в 2014 році продала 63,6 тис. автомобілів. У Росії компанія почала працювати в 2011 році, реалізувавши 7,7 тис. автомобілів. У 2013 році виручка її російського юрособи ТОВ "ААА Авто" - 1,1 млрд руб., чистий збиток - 61 млн руб. Загальна виручка ААА Auto в 2013 році - 379 млн євро. Показники за 2014 рік не розкриваються.