Антикризовий пакет від Укрпошти: звільнити 30% адмінперсоналу, топ-менеджмент не чіпати

За словами голови "Укрпошти", у компанії є термін до 1 грудня, який дозволяє дочекатися погодження нового тарифу за доставку пенсій, що дозволить не реалізовувати всі заплановані скорочення.

Національний поштовий оператор "Укрпошта" вже запустив процедуру скорочення адміністративно-управлінського персоналу на 30% згідно з антикризовим планом, який набув чинності.

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Про це заявив на прес-конференції в Києві гендиректор компанії Ігор Смілянський.

За словами голови компанії, він підписав відповідний документ сьогодні, 1 листопада, і звернувся до профспілок з відповідним повідомленням.

"Це 30% від фонду оплати праці адміністративно-управлінського персоналу. І це не топ-менеджмент. Адміністративно-управлінським персоналом вважаються і бухгалтери, і IT-фахівці, та інші. А тому так, це 30% від фонду оплати праці невиробничого персоналу", - сказав він.

За словами голови "Укрпошти", у компанії є термін до 1 грудня, який дозволяє дочекатися погодження нового тарифу за доставку пенсій, що дозволить не реалізовувати всі заплановані скорочення.

Як повідомляв УНІАН, раніше генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що компанія підготувала антикризовий план, який починає діяти з 1 листопада, якщо економічно виправданий тариф на доставку пенсій не буде прийнятий. Згідно з планом передбачається, що компанія закриє 5-7 тисяч стаціонарних відділень, звільнить частину адміністративного і виробничого персоналу.

У 2017 році "Укрпошта" отримала 203 мільйони гривень чистого збитку проти 158 мільйонів гривень чистого прибутку роком раніше.

При цьому "Укрпошта" оцінила збитки від послуги доставки пенсій в 1 мільярд гривень на рік.

Влітку президент України Петро Порошенко заявив, що виступає категорично проти скорочення "Укрпоштою" відділень у сільській місцевості, а також наміри припинити надання послуги з виплати пенсій через відділення оператора.

Довідка УНІАН. "Укрпошта" входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг, у тому числі виплату пенсій, через більш ніж 11 тисяч відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тисяч співробітників.