Бензин і дизпальне подешевшали ще на 20-70 копійок

Середня роздрібна ціна бензину А-95 знизилася до 32,66 грн/л, а дизельного пального – до 32,31 грн/л.

Ряд мереж АЗС з 1 по 2 листопада знизили ціни на бензини і дизельне пальне на 20-70 копійок за літр, повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

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Зокрема, на АЗС AMIC в Києві вартість бензинів знизилася на 70 копійок за літр, а ДП – на 30 копійок за літр, до: А-92 – 32,99 грн, А-95 – 33,99 грн, ДП – 32,99 грн.

Також, на 30 копійок за літр подешевшали бензини в мережі Glusco, до: А-92 – 32,45 грн, А-95 – 33,45 грн, А-95 – 34,45 грн. На 50 копійок за літр знизили ціни на бензини на АЗС Parallel, до: А-92 – 31,49 грн, А-95 – 33,39 грн, А-95 – 34,39 грн. Оператори Mango і Ultra знизили ціни на 20-70 копійок за літр, до: А-92 – 29,99 грн, А-95 – 30,99 грн, ДТ – 31,49 грн.

У той же час ціни у рівненській мережі ОЛАС, навпаки, зросли на 40-50 копійок за літр, до: А-92 – 31,30 грн, А-95 – 32,30 грн, ДП – 31,20 грн.

Таким чином, станом на 2 листопада середні ціни на заправках в Україні знизилися до наступного рівня: А-92 – 31,55 грн/л, А-95 – 32,66 грн/л, А-95 Преміум – 33,75 грн/л, ДП – 32,31 грн/л, ДП-Преміум – 33,66 грн/л.

Як повідомляв УНІАН, ціни на заправках росли з кінця серпня на тлі істотного зростання світових цін на нафту, які почали знижуватися в другій половині жовтня.