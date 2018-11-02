Brussels Airlines відмовилася від російських "Суперджетів"

Причиною відмови стали постійні несправності російських літаків.

Бельгійська авіакомпанія Brussels Airlines заявила, що відмовляється від експлуатації російських Sukhoi SuperJet. Їх замінять моделями CRJ-900 канадського виробника Bombardier. Причина у несправності літаків, повідомляє Бі-бі-сі.

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"За даними видання l'Еcho, минулого року бельгійський національний авіаперевізник уклав угоду на лізинг чотирьох "Суперджетів" з ірландською CityJet. Однак влітку у нових літаків виявилися поломки, і Brussels Airlines довелося затримати або скасувати безліч рейсів", - йдеться в повідомленні.

Голова Brussels Airlines Крістіна Фоерстер заявила, що хоче якомога швидше позбутися SSJ100, пише видання. Наприкінці жовтня бельгійська компанія уклала новий договір з CityJet на лізинг канадських літаків.

У прес-службі авіакомпанії заявили, що інформація з приводу відмови від SSJ100 - "не нова", і пояснили, що технічне обслуговування нових літаків забирає надто багато часу.

"Так з усіма типами нових літаків, так було і з Airbus, і Boieng, це завжди так. Коли експлуатація літака вже усталилася, то знаєш, що робити, яку деталь міняти. Але у випадку з SuperJet ми наразі не на тій стадії, коли у нас багато досвіду", - повідомив представник авіакомпанії.