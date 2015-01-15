Пасажирські перевезення в зоні АТО повинні бути повністю припинені - «Укртрансінспекція»

Про це повідомляє прес-служба Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті («Укртрансінспекція»).

Прес-служба відомства нагадує, що від 6 січня 2015 року припинено продаж квитків та здійснення автобусних перевезень за маршрутами, що пролягають на території проведення антитерористичної операції.

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«Рух автобусів по маршрутах загального користування, які слідують у напрямку Донецької і Луганської областей і перетинають лінію розмежування, повинен здійснюватися у населені пункти, розташовані на підконтрольній Україні території», - сказано в повідомленні прес-служби.

Також «Укртрансінспекція» просить повідомляти про факти порушення режиму автоперевезень.

У свою чергу, прес-служба Управління ДАІ в Донецькій області повідомила про обмеження з 15 січня руху автотранспорту на автодорозі Слов'янськ - Донецьк - Маріуполь у зв'язку із проведенням АТО.

Як повідомляв УНІАН, Рада національної безпеки та оборони України з метою обмеження руху людей і вантажів через лінію розмежування в зоні проведення антитерористичної операції визначила 7 транспортних коридорів для в'їзду і виїзду з окупованої території: Луганськ - Щастя - Новоайдар, Луганськ - Станиця Луганська - Широкий, Фащівка - Дебальцеве - Артемівськ, Горлівка - Артемівськ, Донецьк - Курахове, Донецьк - Маріуполь (через Волноваху) і Новоазовськ - Красноармійськ - Талаківка - Маріуполь.