Після ремонту траси М-09 Тернопіль-Львів трафік на ній виріс більш як у 2,5 рази (фото)

Реалізація проекту GO Highway сьогодні дає можливість сполучити область з Польщею

Після ремонту траси М-09 Тернопіль-Львів трафік на ній виріс більш як у 2,5 рази.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це учора повідомив голова ОДА Степан Барна під час зустрічі з міністром інфраструктури України Володимиром Омеляном, який приїхав оглянути відремонтовані дороги.

"Реалізація проекту GO Highway сьогодні дає можливість сполучити область з Польщею. І ми відчуваємо якість цієї дороги і збільшення трафіку транспортних засобів, котрі пересуваються по дорозі М-09 Тернопіль - Львів. Транспортний потік зріс з 12 тисяч на добу до 32-ох. І це унікальна ситуація, коли ми відчуваємо, що Тернопільщина стала логістичним центром Західної України", - поінформував Барна.

Читайте такожНа Тернопільщині з ініціативи жителів села на трасі М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська встановили світлофор (фото)

Він зазначив, що 2018 рік був роком дорожнього буму, адже раніше Тернопільщина ще не отримувала таких коштів на відновлення магістралей. Голова ОДА подякував міністру за підтримку й сприяння. За його даними, цього року в області вклала у ремонт автошляхів понад 1,4 млрд грн.

"Ці ресурси дозволили забезпечити якісні дороги та комфортний рух транспорту", – відзначив начальник Служби автомобільних доріг в області Богдан Юлик.

Водночас Барна зауважив, що не менш важливим є також завершенням дороги М-19 Тернопіль-Кременець з точки зору сполучення Тернопілля з Києвом. У планах – з'єднати Тернопіль з Івано-Франківськом та Буковелем.

"Ми також готові долучатися до співфінансування, що і робимо, адже дорога Тернопіль-Кременець ремонтується за рахунок коштів митного перевиконання", – уточнив Барна.

Омелян оглянув три магістралі Тернопільської області: трасу М-09 Тернопіль-Львів, обхід Тернополя Р-41 та дорогу М-19 Тернопіль-Кременець. "Мені дуже приємно, що нарешті Тернопільщина отримає якісні дороги. Треба віддати належне очільнику області Степану Барні, який докладає багато зусиль", – сказав міністр, відзначивши, що ще є над чим працювати. "Ми повинні розуміти, що сьогодні будуємо дороги, які не ремонтувалися десятки років. І це стосується як і траси Львів-Тернопіль, так і нового транспортного коридору, який будується з нуля і з’єднає Балтику і Чорне море. Завдяки тому, що нарешті на Тернопільщину звернули увагу, є усі шанси, що область стане центром транспортних артерій", – зауважив він. Під час зустрічі також керівники обговорили питання авіації та залізничного сполучення. "Тут також є над чим попрацювати. Я думаю, що ми покажемо гарний прогрес. І я радий, що вже в цьому році маємо чим пишатися і люди бачать зміни", - резюмував Омелян.