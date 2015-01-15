«Укрзалізниця» на свята перевезла більше 165 тис. пасажирів у швидкісних поїздах

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниці») .

Згідно з повідомленням, за період від 24 грудня 2014 року і по 12 січня 2015 року «Укрзалізниця» відправила 445 швидкісних поїздів цих категорій, у яких був перевезений 165 681 пасажир.

Читайте також«Укрзалізниця» за рік перевезла майже 100 інвалідів у швидкісних поїздах «Інтерсіті+»

Зокрема, за вказаний період Українська залізнична швидкісна компанія (УЖСК), що оперує швидкісними поїздами, відправила 118 потягів у харківському напрямку і перевезла 50 713 пасажирів; у дніпропетровському - 112 поїздів, 47 503 пасажира; у львівському - 80 поїздів, 26 608 осіб; в одеському - 38 поїздів, 7490 пасажирів; у криворізькому - 19 поїздів, 4436 пасажирів; у донецькому (до Костянтинівки) - 40 поїздів, 19 443 пасажира; у тернопільському - 38 поїздів, 7488 пасажирів.

«Українська залізнична швидкісна компанія у повному обсязі задовольнила потреби пасажирів у здійсненні подорожей напередодні та під час новорічних і різдвяних свят... Компанія дякує своїм пасажирам за довіру і сподівається, що вони і надалі будуть вибирати для своїх подорожей швидкісні поїзди», - наголосили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, від моменту впровадження швидкісного залізничного руху в Україні у травні 2012 року і станом на середину грудня 2014 року швидкісними електропоїздами категорії «Інтерсіті+» скористалися близько 4 млн пасажирів.

Станом на кінець грудня 2014 року на зимові свята "Укрзалізниця" запропонувала пасажирам понад 2,1 млн квитків на поїзди дальнього сполучення у найпопулярніших напрямках. У період різдвяних свят в Україні курсували 15 додаткових поїздів.

Довідка УНІАН. Від травня 2012 року в Україні зі швидкістю до 160 км/год почали курсувати швидкісні міжрегіональні електропоїзди виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem, зв'язавши Київ із Харковом та Львовом. Потім географія курсування поїздів Hyundai була розширена.

У 2014 році «Укрзалізниця» придбала у Крюківського вагонзаводу два швидкісні електропоїзди ЭКр1 (клас «Інтерсіті+»), які зв'язали Київ з Одесою і Львовом.

Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЖСК), яке оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem, двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda і двома електропоїздами ЭКр1 «Тарпан» і поїздом з локомотивною тягою «Україна-2» виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.