На конкурс на 3G-ліцензію подали заявки три оператори

Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

«Так, ми будемо брати участь у конкурсі. Документи вже подали», - повідомили в прес-службі «МТС Україна».

Оператор «Київстар» також підтвердив подачу заявки на участь у конкурсі на 3G у встановлений умовами тендеру час.

«Київстар» подав заявку на участь у конкурсі, оскільки, з нашої точки зору, в існуючих економічних і технологічних реаліях це єдиний шлях розвитку телекоміндустрії України», - цитує прес-служба президента компанії Петра Чернишова.

Читайте такожЕксперт звинувачує Кабмін у навмисному затягуванні впровадження 3G-зв`язку в УкраїніТретій за кількістю абонентів мобільний оператор «Астеліт» (ТМ life:) також повідомив про намір брати участь у тендері.

«Твердо вірячи в перспективи 3G-технології, life:) подав всі документи на участь у тендері відповідно до його вимог», - повідомили в прес-службі «Астеліту».

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня 2014 року Кабінет міністрів України підписав розпорядження про затвердження умов конкурсу на купівлю ліцензій на 3G-зв'язок.

Затверджений документ передбачає проведення тендеру на право отримання ліцензій на 15 років у всіх регіонах України за трьома лотами одночасно. При цьому Кабмін збільшив стартову вартість ліцензії на 3G до 2,7 млрд грн з раніше запропонованих 2,443 млрд грн. Крім того, трьом операторам-переможцям необхідно буде взяти на себе витрати, пов'язані з проведенням конверсії, загальна вартість якої оцінюється в 1,6 млрд грн. При цьому передбачається, що сума може змінюватися залежно від інфляції.

У документі також наголошується, що операторам необхідно буде протягом 18 місяців після проведення конкурсу запустити мережу третього покоління на території всіх обласних центрів України, а протягом 6 років - на території всіх районних центрів і всіх населених пунктів з населенням понад 10 тисяч осіб.

У свою чергу, в умовах тендеру прописується, що до участі в торгах можуть не допустити мобільних операторів, які підпали під дію Закону «Про санкції».

На початку грудня Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), прийняла рішення оголосити про проведення тендеру 16 лютого 2015 року. Кінцевим терміном подання заявок встановлено 15 січня поточного року.