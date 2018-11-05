Бензин продовжує дешевшати

Ряд мереж АЗС знизили ціни на бензин і дизпальне на 0,2-1 грн за літр.

Ряд мереж АЗС з 2 по 5 листопада знизили ціни на бензини і дизельне пальне на 0,2-1 грн за літр, повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

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Зокрема, у мережі АЗС SOCAR вартість бензинів знизилася на 50 коп. за літр, до: А-92 – 33,49 грн за літр, А-95 – 34,49 грн за літр. На заправках Glusco в Києві бензини подешевшали на 20 коп. за літр, до: А-92 – 32,25 грн за літр і А-95 – 33,25 грн за літр. Столичний оператор KLO знизив ціни на А-92 і А-95 до 31,99 грн за літр і 32,49 грн за літр, відповідно.

На АЗС «БРСМ-Нафта» ціни знизилися на 20 коп. за літр, до: А-92 – 29,49 грн за літр, А-95 – 29,79 грн за літр, ДП – 30,99 грн за літр.

Таким чином, станом на 5 листопада середні ціни на заправках в Україні знизилися до наступного рівня: А-92 – 31,55 грн за літр, А-95 – 32,66 грн за літр, А-95 Преміум – 33,77 грн за літр, ДП – 32,30 грн за літр.

Як повідомляв УНІАН, ціни на заправках росли з кінця серпня на тлі істотного зростання світових цін на нафту, які почали знижуватися в другій половині жовтня.