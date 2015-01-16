Продажі легкових автомобілів у ЄС зросли уперше за сім років

Згідно з опублікованими даними, за 12 місяців минулого року зростанняпродажів автомобілів продемонстрували найбільші ринки Євросоюзу. Приріст авторинку в Іспанії склав 18%, у Великобританії - 9,3%, в Італії - 4,2%, Німеччини - 2,9% і у Франції - 0,3%.

Як зазначили представники асоціації, зростання продажів у 2014 році стало першим річним зростанням європейського авторинку за останні сім років.

Загальні продажі в країнах Європи в минулому році зросли на 5,4% - до 13 млн авто.

Продажі автомобілів у країнах Євросоюзу (без урахування даних Мальти) у грудні 2014 року порівняно з аналогічним показником 2013 року збільшилися на 4,7% - до 951,329 тис. автомобілів. Загальні продажі в Європі склали 997,2 тис. машин, що на 4,9% більше результату 2013 року.

На найбільших ринках у грудні продажі авто збільшилися завдяки збільшенню попиту на ринках Іспанії - на 21,4%, Великої Британії - 8,7%, Німеччини - на 6,7% та Італії - на 2,4%. Водночас, ринок Франції скоротився на 6,7%.

Лідером європейського авторинку залишається концерн Volkswagen. Ринкова частка компанії в грудні склала 24,7%, а продажі порівняно з груднем 2013 року зросли на 4,2% - до 235,067 тис. автомобілів. За 12 місяців 2014 року продажі концерну зросли на 7,2% - до 3,181 млн.

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Компанія Renault, третя компанія на європейському авторинку, збільшила продажі в грудні 2014 року на 3,9%- до 101,292 тис. авто, частка компанії на ринку склала 10,6%. Загальне зростання продажів компанії в 2014 році склало 13,3% - до 1,222 млн одиниць.

Як повідомляв УНІАН, продажі нових легкових автомобілів у країнах Європейського Союзу за січень-листопад 2014 року збільшилися на 5,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склали 11,6 млн одиниць.

Продажі нових автомобілів в країнах Європейського Союзу у 2013 році скоротилися у порівнянні з 2012 роком на 1,4% - до 13,5 млн авто.

Довідка УНІАН. ACEA - Асоціація європейських виробників автомобілів, створена як лобістська організація європейських автовиробників.