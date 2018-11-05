Ярославський розповів, що потрібно для початку будівництва аеропорту в Дніпрі

Бізнесмен Олександр Ярославський поділився своїм баченням будівництва нового аеропорту у Дніпрі, за основу якого буде взято проект Міжнародного аеропорту «Харків».

Учора журналісти ЗМІ Дніпра зустрілися з менеджментом групи DCH Олександра Ярославського і Міжнародного аеропорту «Харків» і детально ознайомилися з тим, як організована робота харківського аеропорту. Про це повідомляє прес-служба DCH.

Нагадаємо, що Олександр Ярославський неодноразово підтверджував готовність побудувати новий термінальний комплекс у Дніпрі і розпочати роботи, як тільки буде виділено держфінансування будівництва там злітно-посадкової смуги (ЗПС) в необхідному обсязі. На зустрічі з дніпровськими журналістами бізнесмен підкреслив, що немає ніяких юридичних перешкод для старту проекту, і що з його боку затримки з виділенням коштів не буде: “Якщо ви мене запитаєте, чи є гроші на аеровокзальний комплекс, вони є. Ось у мене є 70 млн, які я можу за графіком починати інвестувати». У той же час, ясності щодо державного фінансування будівництва ЗПС як і раніше немає. «Я не хочу аналізувати, ухвалили, не ухвалили (Ред. – проект держбюджету з урахуванням необхідної для аеродрому в Дніпрі суми). Це не моя зона відповідальності. Якщо ви хочете фінальну відповідь – грошей немає. А підтримка, розуміння... Навіщо нам підтримка? І розуміння не треба. Треба 3 млрд. грн. на ЗПС. Ми вже майже рік говоримо на ці теми. Якщо б ми рік будували, ми б вже були близькі до здачі цього об'єкту», - сказав Олександр Ярославський. З приводу нинішньої дніпровської ЗПС він відгукнувся так: «Я думаю, що це останній сезон, коли цю смугу можна якось використовувати. Смугою її назвати неможливо, туди просто не будуть літати літаки. Мої пілоти відмовляються летіти, тому що це небезпечно», - сказав він.

Бізнесмен також поділився своїм баченням будівництва нового аеропорту у Дніпрі, за основу якого буде взято проект Міжнародного аеропорту «Харків», розроблений свого часу за участю профільної австрійської консалтингової фірми. «Харківський аеропорт розрахований на 3 млн пасажирів в рік. У Дніпрі необхідний такий же», - сказав Ярославський. Він розповів, що DCH планує не тільки побудувати новий термінал, але й реконструювати існуючий. Період будівництва бізнесмен оцінює в 2,5 роки, за будівництво перонів і «смуги» буде відповідати найнятий державою підрядник, що має відповідну ліцензію, а термінальний комплекс збирається будувати своїми силами. «За свою частину держава буде відповідати. У мене немає компанії, яка буде будувати злітно-посадкову смугу. А термінальний комплекс, звичайно, ми самі збудуємо. Свої гроші я нікому не довірю», - підкреслив він. І впевнений, що DCH зможе в стислі терміни залучити в Дніпро авіакомпанії, з якими співпрацює в Харкові. «Все піде набагато легше, ніж у Харкові, нас вже знають, є налагоджений сервіс», - сказав бізнесмен.

Олександр Ярославський переконаний також, що «битва за аеропорт» повинна бути спільною справою Дніпровського регіону. «Я готовий чекати (Ред. – поки виділять держфінансування)? У мене немає іншого виходу. У мене «Петрівка» (Дніпровський металургійний завод), «Суха Балка» (Кривий Ріг). Будемо чекати, доїжджати на санях і конях. Але не тільки ж ми з вами маємо битися за Дніпровський аеропорт, але і люди повинні потурбуватися про себе. Аеропорт потрібен усьому Дніпровському регіону, як я розумію. Можете собі уявити, якщо б в Харкові не було б аеропорту, у що він перетворився, навіть страшно подумати. Те ж саме може статися з Дніпром».

Довідка. Міжнародний аеропорт «Харків», поряд з іншими об'єктами інфраструктури міста, був реконструйований групою компаній DCH Олександра Ярославського в рамках підготовки «першої столиці» до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Загальний обсяг інвестицій бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склав понад $107 млн доларів.