На АЗС подешевшав бензин, але подорожчало дизпальне

Літр бензину А-95 коштує майже 33 гривні.

На українських АЗС за останню добу подешевшав бензин, подорожчало дизпальне, а середні ціни на автогаз залишилися стабільно високими.

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Про це повідомляє ТСН.ua.

Літр бензину категорії А-95 сьогодні, 6 листопада, вранці коштує в середньому 32,79 гривні. Залежно від заправок ціна на це пальне коливається від 30,69 гривні до 34,89 гривні. Тобто зекономити чи переплатити можна до 4,2 гривні.

Літр дизельного палива обійдеться водіям у середньому в 32,39 гривні. Ціни на АЗС різняться від 30,99 гривні до 33,79 гривні.

Газ для автомобілів коштує в середньому 14,67 гривні. Мінімальна вартість на мережевих АЗС - 12,24 гривні, максимальна - 17,09 гривні.

Як повідомляв УНІАН, через тіньові АЗС бюджет України може втратити 10 мільярдів гривень. З порушеннями працює щонайменше 1,5 тисячі заправок. Обсяг реалізації пального через нелегальні пункти, що працюють без дозвільної документації, на місяць становить близько 40 тисяч тонн. Тіньовий ринок у сегменті дизельного палива досягає 20%, скрапленого газу - від 30 до 50%.