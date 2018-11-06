Відстань від велостоянки до входу на станцію або до автовокзалу не повинна перевищувати 30 м.

Найближчим часом у Києві з'являться перехоплюючі велопарковки біля шести станцій синьої гілки метро.

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Як повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook, норма щодо проектування таких велостоянок біля метро, автовокзалів та інших транспортно-пересадочних вузлів прописана в новій ДБН, яка набула чинності 1 вересня 2018 року.

«Нові державні будівельні норми вже починають діяти! Незабаром у Києві мають з'явитися перехоплюючі велопарковки біля метро. Їх планують встановити близько шести станцій синьої гілки. Радий, що вже з'являються перші приклади цих змін, а велосипед як вид транспорту стає все більш популярним», - написав він.

Парцхаладзе зазначив, що вищезазначена норма міститься в нових державних будівельних нормах щодо планування і забудови територій ("Планування і забудова територій»).

«Згідно з нею, перехоплюючі велостоянки можна проектувати біля станцій метрополітену, в межах територій автовокзалів і транспортно-пересадочних вузлів. Кількість місць на перехоплюючих велостоянках у метро визначається розрахунком 0,1% користувачів станції, але не менше 10 паркомісць, в межах автовокзалів - 1% користувачів вокзалу + 2% від отриманого числа, в межах транспортно-пересадочного вузла - 1% його добового пасажиропотоку. Відстань від велостоянки до входу на станцію або до автовокзалу не повинна перевищувати 30 м", - зазначив заступник міністра.

Довідка УНІАН. Державні будівельні норми (ДБН) - обов'язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових і реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їхнього призначення.