В Україні зростає попит на автомобільний секонд-хенд: найпопулярніші марки

Продаж вживаних автомобілів в Україні в січні-жовтні зріс на 90% - до 83,9 тис. штук.

Обсяг продажу вживаних автомобілів на первинному ринку, який формується за рахунок імпортних поставок, в Україні в січні-жовтні 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 90% і становив 83,9 тис. авто, повідомила прес-служба асоціації "Укравтопром".

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Також повідомляється, що за жовтень було зареєстровано 11,8 тис. вживаних авто. Порівняно з жовтнем минулого року первинний ринок вживаних легкових автомобілів зріс майже в 2,2 раза.

При цьому частка вживаних авто на первинному ринку становила 62%.

В асоціації відзначили, що найбільш популярними серед авто залишаються автомобілі марки Volkswagen, яких минулого місяця було поставлено на облік 1967 шт.

На другому місці рейтингу Renault з показником 1539 вживаних авто.

Третій результат у Skoda - 1122 авто з пробігом.

Ford залишився на четвертому місці, машини з пробігом цієї марки вибрали 814 українців.

Замикає п'ятірку лідерів первинного ринку легкових автомобілів з пробігом Nissan з результатом 672 машини в місяць.

Як повідомляв УНІАН, обсяг продажу вживаних автомобілів на первинному ринку в Україні у 2017 році порівняно з 2016 роком зріс у 3,3 раза і становив 56,744 тис. авто.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України «Укравтопром» створена в 1997 році. Засновниками «Укравтопрому» виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» та інші.