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Центр Києва зупинився у величезних заторах через протест власників "євроблях" (фоторепортаж)

08:14, 07 листопада 2018
Транспорт/Зв'язок
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Автомобілі на "євробляхах" вже заполонили урядовий квартал \ фото УНІАН

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Як передає ТСН, в урядовому кварталі власники легкових автомобілів на єврономерах вимагатимуть доступного розмитнення машин.

В даний час на узбіччях вулиць навколо Верховної Ради вже припарковані сотні "євроблях". А водії вантажівок збираються перекривати проспект Перемоги біля Міністерства інфраструктури.

Жителям і гостям Києва радять сьогодні об'їжджати центр міста,  оскільки очікуються величезні пробки.

Керівники руху "АвтоЄвроСила", які є організаторами акції, заздалегідь вибачилися перед усіма, хто відчує незручності через мітинг. Акція триватиме сьогодні і завтра. У русі зазначили, що на акцію з'їдуться власники автомобілів на єврономерах з усієї України.

Саме у четвер народні депутати планують розглянути закон про розмитнення у другому читанні. У Верховній Раді пропонують надати знижку на розмитнення "євроблях" 50%, а наступні 30 днів – 25%.

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Теги: #Київ#протест#євробляхи