Центр Києва зупинився у величезних заторах через протест власників "євроблях" (фоторепортаж)
Масштабні акції на сьогодні, 7 листопада, анонсували автомобілісти. На протести вони збираються в декількох місцях столиці.
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Як передає ТСН, в урядовому кварталі власники легкових автомобілів на єврономерах вимагатимуть доступного розмитнення машин.
В даний час на узбіччях вулиць навколо Верховної Ради вже припарковані сотні "євроблях". А водії вантажівок збираються перекривати проспект Перемоги біля Міністерства інфраструктури.
Жителям і гостям Києва радять сьогодні об'їжджати центр міста, оскільки очікуються величезні пробки.
Керівники руху "АвтоЄвроСила", які є організаторами акції, заздалегідь вибачилися перед усіма, хто відчує незручності через мітинг. Акція триватиме сьогодні і завтра. У русі зазначили, що на акцію з'їдуться власники автомобілів на єврономерах з усієї України.
Саме у четвер народні депутати планують розглянути закон про розмитнення у другому читанні. У Верховній Раді пропонують надати знижку на розмитнення "євроблях" 50%, а наступні 30 днів – 25%.