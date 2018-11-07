Boeing попередить авіакомпанії про проблеми з моделлю 737 Max після катастрофи в Індонезії

Через помилкові показники системи контролю польоту літаки можуть самостійно піти у круте піке.

Компанія Boeing готує попередження операторам своїх нових моделей Boeing 737 Max про те, що через помилкові показники системи контролю польоту літаки можуть самостійно піти у круте піке.

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Як повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімне джерело, це попередження - перший результат розслідування катастрофи літака авіакомпанії Lion Air біля берегів Індонезії, що сталася 29 жовтня.

Boeing має намір розіслати пілотам моделей 737 Max інструкції про те, як слід чинити в разі, якщо автоматика, грунтуючись на помилкових даних показників, опускає ніс борту. Це може відбуватися, якщо в певних випадках системи, спираючись на показники вимірювання кута атаки (кут, під яким крило літака знаходиться до повітряного потоку), визначають можливий аеродинамічний зрив (зрив потоку).

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 737 індонезійської авіакомпанії Lion Air розбився 29 жовтня через 13 хвилин після зльоту з аеропорту Джакарти. Літак впав у море в районі узбережжя Західної Яви. Всі 189 осіб, які знаходилися на борту, загинули. Причини катастрофи поки що невідомі. Літак був новим: його побудували в 2018 році і експлуатували з серпня цього року.