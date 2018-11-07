В Україні завтра випробують тепловоз General Electric

На даний момент на доукомплектації знаходяться 15 нових локомотивів GE, ще 15 - надійдуть до України на початку 2019 року.

Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» завтра, 8 листопада, випробує перший тепловоз TE33AС General Electric у складі вантажного поїзда на ділянці Кременчук-Ромодан.

Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці» з посиланням на в.о. голови компанії Євгена Кравцова.

«Уже завтра перший тепловоз GE вийде на колії. Це будуть випробування в реальних умовах на українській залізниці. «Тризуб» проїде відстань 150 км у складі вантажного поїзда на ділянці Кременчук-Ромодан. Керуватиме новим тепловозом локомотивна бригада з депо Мелітополь, хлопці вивчали особливості експлуатації ТЕ33АС у Казахстані», - зазначив Кравцов.

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Він додав, що на сьогодні 15 нових локомотивів виробництва GE вже в Україні на доукомплектації, а ще 15 приїдуть в Україну в першому кварталі 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кравцов заявляв, що перші 15 тепловозів TE33AС General Electric вже в Україні.

«Укрзалізниця» підписала з американською компанією General Electric рамкову угоду про постачання «Укрзалізниці» до 225 локомотивів з локалізацією виробництва в Україні до 40% на суму 1 млрд дол.

У рамках реалізації першого етапу угоди укладено договір купівлі-продажу між General Electric і «Укрексімбанком» на поставку наприкінці 2018 року і на початку 2019 роки 30 вантажних дизельних локомотивів GE TE33AC з рівнем локалізації виробництва в Україні 10%.

Ціна купівлі 30 локомотивів General Electric акціонерною держкомпанією «Укрзалізниця» становить 4,68 млн дол. за одиницю.