У Раді запропонували розмитнити "євробляхи" за 3 місяці зі знижкою

Комітет ВР з питань податкової та митної політики підтримав ініціативу встановити строк для пільгового розмитнення євроблях.

Голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна запропонувала затвердити пропозицію про встановлення строків для пільгового розмитнення автомобілів, які були ввезені в Україну.

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Про це повідомляє LIGA.net.

Видання повідомляє, що Южаніна озвучила низку ідей, які профільний комітет підтримав після внесення народними депутатами. Зокрема, нардеп запропонувала встановити терміни з пільгового розмитнення автомобілів, які були ввезені до України (так званих "евроблях").

Тобто крім ставок акцизу, затверджених у першому читанні, пропонується надати пільговий коефіцієнт 0,5 для автомобілів, які будуть розмитнені протягом 30 днів після вступу закону в силу.

Ті ж авто, які будуть розмитнені в наступні 60 днів, будуть розмитнені з коефіцієнтом 0,75. Крім того, всі сплачені податки за розмитнення "евроблях", які були ввезені до прийняття закону, мають надійти до Пенсійного фонду України.

Що стосується пільгового розмитнення електромобілів, то щодо цього питання було внесено понад 40 поправок. Вони будуть винесені на обговорення у сесійній залі парламенту, заявила Южаніна.

За її словами, законопроекти мають бути розглянуті у другому читанні і загалом 8 листопада.

Сьогодні в урядовому кварталі Києва власники автомобілів на європейській реєстрації почали акцію протесту.

Мітингувальники вимагають прийняття поправок до законопроектів 8487 і 8488, а також скасувати поправки комітету податкової та митної політики від 6 листопада. Крім того, організація вимагає відкритого діалогу щодо прийняття правок з профільними міністерствами та депутатами.

Також водіїв не влаштовує підвищення цін на паливо і стан доріг.

Як заявили протестувальники, якщо влада не виконає їхні вимоги, вони можуть почати безстрокові акції в кожній області України.