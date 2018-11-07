Кабмін хоче перевірити утворення цін на доставку пенсій "Укрпоштою"
Кабінет міністрів доручив Державній аудиторської службі перевірити протягом десяти днів процес формування ціни на доставку пенсій працівниками "Укрпошти".
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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу
"Ми чули різні заяви – що носитимуть пенсії, що не носитимуть пенсії. Я підкреслюю, що це неприпустимо. "Укрпошта" виконує в тому числі соціальні функції, це треба чітко розуміти. Ось нам кажуть, що за кожну доставку пенсії потрібно заплатити умовно 3 гривні. У мене питання – це реальна вартість чи може це завищена вартість? Коли ми зрозуміємо вартість, то будемо говорити про те, як виходити з ситуації", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Як повідомляв УНІАН, "Укрпошта" з 1 січня 2019 року планувала припинити доставку пенсій населенню, якщо тариф на доставку не буде змінено. Про це заявив гендиректор компанії Ігор Смілянський.