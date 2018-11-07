Кабмін хоче перевірити утворення цін на доставку пенсій "Укрпоштою"

На проведення перевірки уряд дав 10 днів.

Кабінет міністрів доручив Державній аудиторської службі перевірити протягом десяти днів процес формування ціни на доставку пенсій працівниками "Укрпошти".

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу

"Ми чули різні заяви – що носитимуть пенсії, що не носитимуть пенсії. Я підкреслюю, що це неприпустимо. "Укрпошта" виконує в тому числі соціальні функції, це треба чітко розуміти. Ось нам кажуть, що за кожну доставку пенсії потрібно заплатити умовно 3 гривні. У мене питання – це реальна вартість чи може це завищена вартість? Коли ми зрозуміємо вартість, то будемо говорити про те, як виходити з ситуації", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, "Укрпошта" з 1 січня 2019 року планувала припинити доставку пенсій населенню, якщо тариф на доставку не буде змінено. Про це заявив гендиректор компанії Ігор Смілянський.