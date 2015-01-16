Минулого року в Україні скоротилися вантажоперевезення на 10%, перевезення пасажирів - на 5%

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Держстат зазначає, що наведені дані не враховують інформацію з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя.

Згідно з повідомленням, в Україні пасажирообіг транспорту за звітний період скоротився порівняно з результатами 2013 року на 11,7% - до 106,147 млрд пас./км.

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Вантажообіг транспорту за вказаний період скоротився на 10,8% - до 335,2 млрд т/км

Як повідомляв УНІАН, транспортні підприємства материкової частини України у січні-листопаді 2014 року скоротили перевезення вантажів порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 8,5% - до 619,7 млн тонн.

Також повідомлялося, що транспортні підприємства материкової України у січні-листопаді скоротили перевезення пасажирів порівняно з аналогічним періодом минулого року на 5%, до 5,4 млрд осіб.

За підсумками 2013 року підприємства транспорту перевезли 757,6 млн. тонн вантажів - на 1,9% менше, ніж у 2012 році, і 6,6 млрд осіб - на 2,8% менше, ніж у 2012 році.

Також повідомлялося, що Мінінфраструктури хоче підвищити тарифи на вантажоперевезення.