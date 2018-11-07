Юрій Голик: Дніпропетровська ОДА відремонтувала понад 500 доріг

Радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юрій Голик повідомив, що в період з 2016 по 2018 рік в області було капітально відремонтовано понад 500 доріг.

«Більше 500 доріг в межах населених пунктів Дніпропетровської області ми капітально відремонтували за три з половиною роки. Йдеться лише про дороги всередині міст, смт і сіл нашої області, капітальний ремонт яких проведено виключно за рахунок обласного бюджету і в деяких випадках за рахунок спільного фінансування з місцевих бюджетів населених пунктів», - зазначив Голик.

За словами радника губернатора, така кількість відремонтованих доріг у 500 разів більша, ніж хто-небудь робив до того, але у 10 разів менше, ніж треба зробити ще.

«Величезну кількість доріг зроблено в селах, смт і малих містах області, в яких ці дороги були побудовані в далеких 1950-60 роках, і з тих пір вони жодного разу капітально не ремонтувались», - написав Голик в своєму Facebook.

Голик також заявив, що такий обсяг дорожніх робіт вдалося виконати завдяки реформі децентралізації, ініційованої президентом України Петром Порошенком.

На сайті Дніпропетровської ОДА в онлайн режимі оновлюється карта ремонтів всіх доріг області. Голик при цьому підкреслює, що, крім цих доріг, облдержадміністрація капітально ремонтує міжміські траси і будує нові габаритно-вагові комплекси за рахунок Дорожнього фонду України та субвенцій з обласного місцевим бюджетам, а також за рахунок виключно бюджетів територіальних громад.

«За кожною з відремонтованої дорогою - створення проектів, експертизи, публічні торги, контроль якості, гарантії підрядників на п'ять років, тонни документів, перевірки правоохоронців і поради« експертів» з Facebook, як і що нам робити. І так до безскінечності», - сказав Голик.